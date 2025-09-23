Företagskatalog
CircleCI
CircleCI Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CircleCIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CA$234K - CA$272K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CA$216KCA$234KCA$272KCA$303K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

CA$225K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På CircleCI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på CircleCI in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$302,599. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CircleCI för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in Canada är CA$216,142.

