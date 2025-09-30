Företagskatalog
CircleCI Mjukvaruingenjör Löner i Greater Toronto Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på CircleCI varierar från CA$168K per year för E2 till CA$191K per year för E3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$187K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CircleCIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Visa 2 Fler nivåer
CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På CircleCI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på CircleCI in Greater Toronto Area ligger på en årlig total ersättning på CA$225,083. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CircleCI för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Toronto Area är CA$171,561.

Andra resurser