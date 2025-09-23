Företagskatalog
Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på CircleCI varierar från CA$167K per year för E2 till CA$184K per year för E4. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$187K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CircleCIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
CA$225K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På CircleCI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Mjukvaruingenjör sa CircleCI in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$248,992. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CircleCI para sa Mjukvaruingenjör role in Canada ay CA$171,241.

Andra resurser