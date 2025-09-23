Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på CircleCI varierar från CA$167K per year för E2 till CA$184K per year för E4. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$187K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CircleCIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På CircleCI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)