    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

CircleCI Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in United States på CircleCI uppgår till $130K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CircleCIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Totalt per år
$130K
Nivå
E4
Grundlön
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
14 År
Vilka är karriärnivåerna på CircleCI?

$160K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På CircleCI omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Korkein ilmoitettu palkkaus Produktdesigner roolille yrityksessä CircleCI in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $143,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CircleCI Produktdesigner roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,555.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för CircleCI

