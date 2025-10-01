Företagskatalog
Circle K
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Phoenix Area

Circle K Datavetare Löner i Phoenix Area

Medianersättningspaketet för Datavetare in Phoenix Area på Circle K uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Circle Ks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Totalt per år
$120K
Nivå
1
Grundlön
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Circle K?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Circle K in Phoenix Area ligger på en årlig total ersättning på $131,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Circle K för Datavetare rollen in Phoenix Area är $117,500.

Andra resurser