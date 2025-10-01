Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Cimpress varierar från $118K per year för PR1 till $205K per year för PR4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $142K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cimpresss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Cimpress omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
