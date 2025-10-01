Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Boston Area på Cimpress varierar från $119K per year för PR1 till $216K per year för PR4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Boston Area uppgår till $142K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cimpresss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Cimpress omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel