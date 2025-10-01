Företagskatalog
Cimpress Mjukvaruingenjör Löner i Greater Boston Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Boston Area på Cimpress varierar från $119K per year för PR1 till $216K per year för PR4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Boston Area uppgår till $142K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cimpresss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
PR1
(Instegsnivå)
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Visa 2 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Cimpress omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Cimpress in Greater Boston Area ligger på en årlig total ersättning på $215,667. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cimpress för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Boston Area är $155,000.

