Företagskatalog
Cimpress
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Produktchef Löner i Mumbai Metropolitan Region

Medianersättningspaketet för Produktchef in Mumbai Metropolitan Region på Cimpress uppgår till ₹5.65M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cimpresss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Totalt per år
₹5.65M
Nivå
PR3
Grundlön
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cimpress?

₹13.94M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Cimpress omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at Cimpress in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹11,527,837. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Produktchef role in Mumbai Metropolitan Region is ₹5,647,991.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cimpress

Relaterade företag

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Se alla företag ➜

Andra resurser