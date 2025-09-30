Mjukvaruingenjör-ersättning in Prague Metropolitan Area på Ciklum uppgår till CZK 1.11M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Prague Metropolitan Area uppgår till CZK 1.16M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciklums totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***