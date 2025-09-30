Företagskatalog
Ciklum
  • Poland

Ciklum Mjukvaruingenjör Löner i Poland

Mjukvaruingenjör-ersättning in Poland på Ciklum uppgår till PLN 313K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 291K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciklums totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Instegsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 600K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Ciklum?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ciklum in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 386,759. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ciklum för Mjukvaruingenjör rollen in Poland är PLN 290,837.

Andra resurser