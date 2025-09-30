Företagskatalog
Ciklum
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Czech Republic

Ciklum Mjukvaruingenjör Löner i Czech Republic

Mjukvaruingenjör-ersättning in Czech Republic på Ciklum uppgår till CZK 1.11M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Czech Republic uppgår till CZK 1.16M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciklums totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Instegsnivå)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

CZK 3.5M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Ciklum?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ciklum in Czech Republic ligger på en årlig total ersättning på CZK 1,265,730. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ciklum för Mjukvaruingenjör rollen in Czech Republic är CZK 1,164,057.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Ciklum

Relaterade företag

  • Neueda
  • Softwire
  • Equal Experts
  • Sparta Global
  • Ideagen Plc
  • Se alla företag ➜

Andra resurser