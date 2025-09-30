Företagskatalog
Cigniti Technologies Mjukvaruingenjör Löner i Greater Hyderabad Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Hyderabad Area på Cigniti Technologies uppgår till ₹1.55M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cigniti Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Totalt per år
₹1.55M
Nivå
L3
Grundlön
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cigniti Technologies?

₹13.95M

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig total ersättning på ₹5,515,455. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cigniti Technologies för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Hyderabad Area är ₹1,546,624.

