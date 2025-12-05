Företagskatalog
Cigna
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Affärsutveckling

  • Alla Affärsutveckling löner

Cigna Affärsutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Affärsutveckling in United States på Cigna uppgår till $216K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cignas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Medianpaket
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Totalt per år
$216K
Nivå
hidden
Grundlön
$138K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$28K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cigna?
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Cigna omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Affärsutveckling erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsutveckling på Cigna in United States ligger på en årlig total ersättning på $292,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cigna för Affärsutveckling rollen in United States är $208,760.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cigna

Relaterade företag

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.