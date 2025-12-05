Affärsanalytiker-ersättning in United States på Cigna varierar från $84.5K per year för Senior Analyst till $168K per year för Senior Advisor. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $85K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cignas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Cigna omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
