Ciena Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Ciena varierar från ₹1.09M per year för P1 till ₹2.24M per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹2.09M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cienas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
(Instegsnivå)
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättning

Senaste löneinlämningar
Lägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Exportera data
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ciena omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Embedded Systems Software Engineer

Vanliga frågor

Korkein ilmoitettu palkkaus Mjukvaruingenjör roolille yrityksessä Ciena in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,264,959. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ciena Mjukvaruingenjör roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,492,512.

