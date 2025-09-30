Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Ciena varierar från ₹1.09M per year för P1 till ₹2.24M per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹2.09M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cienas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Ciena omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
