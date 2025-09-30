Företagskatalog
Ciena Optisk ingenjör Löner i Greater Ottawa Area

Optisk ingenjör-ersättning in Greater Ottawa Area på Ciena varierar från CA$110K per year för P2 till CA$168K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Ottawa Area uppgår till CA$117K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cienas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ciena omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Optisk ingenjör at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$187,482. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Optisk ingenjör role in Greater Ottawa Area is CA$158,286.

