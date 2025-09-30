Företagskatalog
Ciena
  • Löner
  • Hårdvaruingenjör

  • Alla Hårdvaruingenjör löner

  • Greater Ottawa Area

Ciena Hårdvaruingenjör Löner i Greater Ottawa Area

Hårdvaruingenjör-ersättning in Greater Ottawa Area på Ciena varierar från CA$95.6K per year för P1 till CA$255K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Ottawa Area uppgår till CA$146K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cienas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ciena omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

ASIC Engineer

Vanliga frågor

Najveći paket kompenzacije za Hårdvaruingenjör poziciju u Ciena in Greater Ottawa Area iznosi CA$254,942 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ciena za Hårdvaruingenjör poziciju in Greater Ottawa Area je CA$144,190.

