Företagskatalog
CIBC
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • UX-forskare

  • Alla UX-forskare löner

  • Greater Toronto Area

CIBC UX-forskare Löner i Greater Toronto Area

Medianersättningspaketet för UX-forskare in Greater Toronto Area på CIBC uppgår till CA$101K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CIBCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$101K
Nivå
L7
Grundlön
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.2K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på CIBC?

CA$226K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade UX-forskare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på CIBC in Greater Toronto Area ligger på en årlig total ersättning på CA$121,525. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CIBC för UX-forskare rollen in Greater Toronto Area är CA$96,079.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för CIBC

Relaterade företag

  • RBC
  • Scotiabank
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • M&T Bank
  • Se alla företag ➜

Andra resurser