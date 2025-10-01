Företagskatalog
CIBC
  • Greater Toronto Area

CIBC Produktdesigner Löner i Greater Toronto Area

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in Greater Toronto Area på CIBC uppgår till CA$74K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CIBCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$74K
Nivå
L6
Grundlön
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.2K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på CIBC?

CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktdesigner at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$106,456. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the Produktdesigner role in Greater Toronto Area is CA$79,016.

