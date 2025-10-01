Datavetare-ersättning in Greater Toronto Area på CIBC varierar från CA$99.7K per year för Data Scientist I till CA$122K per year för Senior Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$112K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CIBCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
