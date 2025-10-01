Företagskatalog
CIBC Datavetare Löner i Greater Toronto Area

Datavetare-ersättning in Greater Toronto Area på CIBC varierar från CA$99.7K per year för Data Scientist I till CA$122K per year för Senior Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$112K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CIBCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Inkluderade titlar

Kvantitativ Forskare

Vanliga frågor

Най-високоплатеният пакет за Datavetare в CIBC in Greater Toronto Area е с годишно общо възнаграждение от CA$139,189. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CIBC за позицията Datavetare in Greater Toronto Area е CA$112,419.

Andra resurser