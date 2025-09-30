Företagskatalog
Chubb
Chubb Chef för mjukvaruingenjörer Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in New York City Area på Chubb uppgår till $265K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chubbs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Totalt per år
$265K
Nivå
hidden
Grundlön
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Chubb?

$160K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Chubb in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $345,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Chubb för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in New York City Area är $265,000.

