Chubb
Chubb Mjukvaruingenjör Löner i Philadelphia Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Philadelphia Area på Chubb uppgår till $93.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chubbs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Chubb
Software Engineer Associate
Philadelphia, PA
Totalt per år
$93.5K
Nivå
L1
Grundlön
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8.5K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Chubb?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Mjukvaruingenjör στην Chubb in Philadelphia Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $111,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Chubb για τον ρόλο Mjukvaruingenjör in Philadelphia Area είναι $93,500.

