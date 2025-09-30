Företagskatalog
Chubb
  Löner
  Aktuarie

  Alla Aktuarie löner

  Philadelphia Area

Chubb Aktuarie Löner i Philadelphia Area

Aktuarie-ersättning in Philadelphia Area på Chubb uppgår till $79.3K per year för Actuarial Trainee. Det yearliga medianersättningspaketet in Philadelphia Area uppgår till $142K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chubbs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 6 Fler nivåer
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Chubb?

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Aktuarie at Chubb in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Aktuarie role in Philadelphia Area is $147,575.

Andra resurser