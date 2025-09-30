Företagskatalog
Chubb
  • Löner
  • Aktuarie

  • Alla Aktuarie löner

  • New York City Area

Chubb Aktuarie Löner i New York City Area

Aktuarie-ersättning in New York City Area på Chubb varierar från $141K per year för Senior Actuarial Analyst till $319K per year för VP. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $155K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chubbs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Chubb?

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Aktuarie at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Aktuarie role in New York City Area is $127,000.

Andra resurser