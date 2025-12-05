Företagskatalog
China Telecom
China Telecom IT-teknolog Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för IT-teknolog på China Telecom varierar från HK$572K till HK$830K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för China Telecoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$73.2K$83K$96.4K$106K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på China Telecom?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på China Telecom ligger på en årlig total ersättning på HK$829,819. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på China Telecom för IT-teknolog rollen är HK$571,808.

Andra resurser

