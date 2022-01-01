Företagskatalog
Checkr
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Checkr Löner

Checkrs löner varierar från $73,630 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $360,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Checkr. Senast uppdaterad: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Mjukvaruingenjör
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $351K
Kundservice
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Dataanalytiker
$181K
Finansanalytiker
$191K
Personalavdelning
$258K
Marknadsföring
$226K
Produktdesigner
Median $220K
Produktchef
Median $360K
Programchef
$122K
Rekryterare
Median $172K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Checkr omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Checkr är Produktchef med en årlig total ersättning på $360,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Checkr är $205,475.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Checkr

Relaterade företag

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Se alla företag ➜

Andra resurser