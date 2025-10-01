Företagskatalog
Chartis Group
Chartis Group Managementkonsult Löner i Northern Virginia Washington DC

Medianersättningspaketet för Managementkonsult in Northern Virginia Washington DC på Chartis Group uppgår till $198K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chartis Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Totalt per år
$198K
Nivå
-
Grundlön
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Chartis Group?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Managementkonsult på Chartis Group in Northern Virginia Washington DC ligger på en årlig total ersättning på $224,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Chartis Group för Managementkonsult rollen in Northern Virginia Washington DC är $198,000.

