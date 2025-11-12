Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Charles Schwab varierar från $94.5K per year för 54 till $140K per year för 58. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $132K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Charles Schwabs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Charles Schwab omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)