Charles Schwab
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

  • United States

Charles Schwab Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i United States

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Charles Schwab varierar från $91.1K per year för 54 till $163K per year för 58. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Charles Schwabs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
54
Software Developer I(Instegsnivå)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Charles Schwab omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Charles Schwab in United States ligger på en årlig total ersättning på $176,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Charles Schwab för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in United States är $127,000.

