Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Austin Area på Charles Schwab varierar från $92.6K per year för 54 till $143K per year för 58. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Austin Area uppgår till $112K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Charles Schwabs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Charles Schwab omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)