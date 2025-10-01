Företagskatalog
Character.ai
  Löner
  Mjukvaruingenjör

  Alla Mjukvaruingenjör löner

  San Francisco Bay Area

Character.ai Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in San Francisco Bay Area på Character.ai uppgår till $480K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Character.ais totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Totalt per år
$480K
Nivå
-
Grundlön
$300K
Stock (/yr)
$180K
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Character.ai?

$160K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Character.ai omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Character.ai in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $792,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Character.ai for the Mjukvaruingenjör role in San Francisco Bay Area is $480,000.

Andra resurser