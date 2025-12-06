Företagskatalog
Character.ai Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Character.ai uppgår till $410K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Character.ais totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Medianpaket
company icon
Character.ai
Software Engineer
Menlo Park, CA
Totalt per år
$410K
Nivå
L5
Grundlön
$260K
Stock (/yr)
$150K
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Character.ai omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Character.ai in United States ligger på en årlig total ersättning på $792,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Character.ai för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $462,500.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/characterai/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.