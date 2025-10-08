Företagskatalog
Channel Factory
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend-Mjukvaruingenjör

Channel Factory Backend-Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in United States på Channel Factory uppgår till $127K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Channel Factorys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$127K
Nivå
-
Grundlön
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.5K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Channel Factory?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Channel Factory in United States ligger på en årlig total ersättning på $152,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Channel Factory för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in United States är $127,500.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Channel Factory

Relaterade företag

  • Intuit
  • Apple
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Se alla företag ➜

Andra resurser