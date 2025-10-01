Företagskatalog
Chainlink Labs
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater London Area

Chainlink Labs Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater London Area på Chainlink Labs uppgår till £134K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chainlink Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£134K
Nivå
L3
Grundlön
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Chainlink Labs?

£121K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
Options

På Chainlink Labs omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Chainlink Labs in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £215,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Chainlink Labs för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £123,098.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Chainlink Labs

Relaterade företag

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Se alla företag ➜

Andra resurser