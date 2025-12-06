Företagskatalog
Chainlink Labs
Chainlink Labs Produktchef Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chainlink Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$182K - $216K
France
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$168K$182K$216K$230K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
Options

På Chainlink Labs omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Chainlink Labs in France ligger på en årlig total ersättning på €199,640. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Chainlink Labs för Produktchef rollen in France är €145,824.

Andra resurser

