CGS
CGS Löner

CGSs löneintervall sträcker sig från $33,690 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $196,980 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på CGS. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Kundservice
$34.7K
Personal
$33.7K
Försäljning
$55.5K

Mjukvaruutvecklare
$62.1K
Teknisk programchef
$197K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CGS je Teknisk programchef at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $196,980. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CGS je $55,497.

