CGI
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

CGI Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på CGI varierar från CA$75.2K per year för Associate Software Engineer till CA$125K per year för Lead Analyst. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$82.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CGIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på CGI?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på CGI in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$124,640. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CGI för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$82,553.

Andra resurser

