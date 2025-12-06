Projektledare-ersättning in Canada på CGI varierar från CA$93.6K per year för Project Manager till CA$113K per year för Senior Project Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$98.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CGIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
