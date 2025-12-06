Företagskatalog
Projektledare-ersättning in Canada på CGI varierar från CA$93.6K per year för Project Manager till CA$113K per year för Senior Project Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$98.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CGIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på CGI in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$128,107. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CGI för Projektledare rollen in Canada är CA$96,226.

