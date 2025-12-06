Datavetare-ersättning in United States på CGI uppgår till $116K per year för Associate Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $160K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CGIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Data Scientist
$116K
$116K
$0
$0
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
