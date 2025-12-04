Företagskatalog
CFGI
CFGI Revisor Löner

Medianersättningspaketet för Revisor in United States på CFGI uppgår till $165K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CFGIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Medianpaket
company icon
CFGI
Accountant
Philadelphia, PA
Totalt per år
$165K
Nivå
Senior Manager
Grundlön
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på CFGI?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Revisor på CFGI in United States ligger på en årlig total ersättning på $175,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CFGI för Revisor rollen in United States är $165,000.

Andra resurser

