CEVA
CEVA Revisor Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Revisor in Israel på CEVA varierar från ₪191K till ₪273K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CEVAs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$65.1K - $76.1K
Israel
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på CEVA?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Revisor på CEVA in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪272,546. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CEVA för Revisor rollen in Israel är ₪191,015.

