Certn Löner

Certns löneintervall sträcker sig från $60,581 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $123,533 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Certn . Senast uppdaterad: 8/17/2025