CertiK Löner

CertiKs löneintervall sträcker sig från $102,000 i total kompensation per år för en Datavetare på den nedre änden till $653,250 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på CertiK. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $160K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $102K
Chef för datavetenskap
$209K

Produktdesigner
$146K
Produktchef
$219K
Projektledare
$653K
Cybersäkerhetsanalytiker
$175K
Chef för mjukvaruutveckling
$624K
FAQ

The highest paying role reported at CertiK is Projektledare at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $653,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CertiK is $192,035.

