Företagskatalog
Certify
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Certify Löner

Certifys löneintervall sträcker sig från $51,618 i total kompensation per år för en Kundserviceoperationer på den nedre änden till $252,461 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Certify. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $97.7K
Produktchef
Median $170K
Verksamhetsanalytiker
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kundservice
$51.7K
Kundserviceoperationer
$51.6K
Datavetare
$159K
Marknadsföringsoperationer
$99.5K
Produktdesigner
$106K
Försäljning
$252K
Chef för mjukvaruutveckling
$226K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en Certify es Försäljning at the Common Range Average level con una compensación total anual de $252,461. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Certify es $113,063.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Certify

Relaterade företag

  • Roblox
  • Facebook
  • Amazon
  • Square
  • Netflix
  • Se alla företag ➜

Andra resurser