Certa Löner

Certas löneintervall sträcker sig från $17,488 i total kompensation per år för en Chef för mjukvaruutveckling på den nedre änden till $144,720 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Certa . Senast uppdaterad: 8/17/2025