CERN
CERN Administrativ assistent Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Administrativ assistent in Switzerland på CERN varierar från CHF 33.2K till CHF 46.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CERNs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på CERN?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Administrativ assistent på CERN in Switzerland ligger på en årlig total ersättning på CHF 46,188. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CERN för Administrativ assistent rollen in Switzerland är CHF 33,161.

Andra resurser

