Ceridian
Ceridian Löner

Ceridians löneintervall sträcker sig från $52,260 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $279,390 för en Personal på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ceridian. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkringsingenjör

Produktdesigner
Median $92K
Kundservice
$52.3K

Personal
$279K
Marknadsföring
$137K
Produktdesignchef
$106K
Produktchef
$67.4K
Projektledare
$82.6K
Rekryterare
$68.6K
Chef för mjukvaruutveckling
$111K
Lösningsarkitekt
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Teknisk programchef
$101K
Intjäningsschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ceridian omfattas RSUs av ett 3-årigt intjäningsschema:

  • 33.3% tjänar in i 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% tjänar in i 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% tjänar in i 3rd-ÅR (33.30% årligen)

FAQ

The highest paying role reported at Ceridian is Personal at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $279,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ceridian is $92,000.

