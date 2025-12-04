Företagskatalog
Cerence
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Programchef

  • Alla Programchef löner

Cerence Programchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Programchef in Taiwan på Cerence varierar från NT$1.67M till NT$2.28M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cerences totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Programchef inlämningars hos Cerence för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Cerence?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Programchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programchef på Cerence in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$2,278,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cerence för Programchef rollen in Taiwan är NT$1,669,407.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cerence

Relaterade företag

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.