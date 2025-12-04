Företagskatalog
Cerebras Systems
Den genomsnittliga totalersättningen för Marknadsföring in United States på Cerebras Systems varierar från $398K till $557K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cerebras Systemss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$432K - $523K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$398K$432K$523K$557K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Cerebras Systems omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på Cerebras Systems in United States ligger på en årlig total ersättning på $556,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cerebras Systems för Marknadsföring rollen in United States är $398,400.

Andra resurser

