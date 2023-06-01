Företagskatalog
Cerberus Capital Management
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Cerberus Capital Management Löner

Cerberus Capital Managements löneintervall sträcker sig från $78,400 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $342,465 för en Riskkapitalist på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cerberus Capital Management. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Revisor
$151K
Datavetare
$164K
Personal
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Managementkonsult
$250K
Rekryterare
$78.4K
Mjukvaruutvecklare
$265K
Riskkapitalist
$342K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Cerberus Capital Management är Riskkapitalist at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $342,465. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Cerberus Capital Management är $164,175.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cerberus Capital Management

Relaterade företag

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Se alla företag ➜

Andra resurser